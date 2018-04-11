روما يُحقق معجزة ويُقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

قلب روما الإيطالي الطاولة على ضيفه برشلونة الإسباني، بفوزه عليه 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليصعد للدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم روما بهدف سجله البوسني إدين دجيكو، في الدقيقة السادسة، وأضاف دانيلي دي روسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بإسبانيا، قد انتهت بفوز برشلونة 4-1، ليصعد فريق روما مستغلاً قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع اللقاءين.