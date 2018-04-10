يوفنتوس يتطلع لقلب الطاولة على ريال مدريد في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يسعى يوفنتوس الإيطالي، لقلب الطاولة على مضيفه ريال مدريد، الذي هزمه ذهاب 3-0، وذلك في إياب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسقط يوفنتوس على ملعبه ذهاباً منتصف الأسبوع الماضي لتصبح مهمته في غاية الصعوبة في مباراة الإياب غداً على ملعب الريال.



ويرى المخضرم جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس أن بعض التهور قد يساعد يوفنتوس في مباراة الغد أمام حامل لقب البطولة.



وتلقى يوفنتوس صدمة كبيرة بالهزيمة الثقيلة على ملعبه أمام الريال ذهابا كما لم يكن مستوى السيدة العجوز مقنعاً في عدد من مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم علماً بأن الفريق يتصدر جدول البطولة بفارق أربع نقاط أمام نابولي.



ولم يظهر يوفنتوس أي تحسن واضح في الأداء خلال مباراته أمام بينفينتو متذيل جدول المسابقة حيث استقبلت شباك السيدة العجوز هدفين ولكن الفريق فاز 4-2 بفضل الأهداف الثلاثة "هاتريك" التي سجلها باولو ديبالا.