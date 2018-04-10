انطلاق أول سباق نسائي للدراجات بالسعودية اليوم الثلاثاء

الشارقة 24:



تتأهب 30 فتاة للتنافس في أول سباق للدراجات الهوائية للنساء بالسعودية، والذي ينطلق في جدة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي التي شهدتها مكة المكرمة الشهر الماضي.



وسيكون على المتنافسات قطع مسافة عشرة كيلومترات، على أن يجرى تتويج الفائزات بملعب الجوهرة في إطار استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي وافق السابع من أبريل الجاري، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" بموقعها على الإنترنت.



وستحصل الفائزات بالسباق على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة، وقد دعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.