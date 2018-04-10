ريال مدريد يستعد للقاء يوفنتوس في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يستقبل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يوفنتوس الإيطالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، معولاً على فوزه الكبير ذهاباً بثلاثية نظيفة.



ويتطلع رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى مواصلة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، بعد تسجيله هدفاً بمقصية خلفية رائعة في شباك الحارس المخضرم جيجي بوفون، سمحت له بتخطي الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي والتسجيل في 10 مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى.



ويقف الـ"دون" على بعد ثلاثة أهداف من أفضل رصيد له في نسخة واحدة من البطولة (17 هدفاً في موسم 2014)، لينفض ابن الـ33 عنه غبار انتقادات طالته في بداية موسم غاب عن بعض فتراته بسبب الإصابة.



ونجح اللاعب السابق لمانشستر يونايتد في تسجيل 14 هدفاً حتى الآن في 9 مباريات، بينها ثنائيات في مرمى أبويل القبرصي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس.