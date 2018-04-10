الأرجنتين تقدم ملفاً مع الأوروغواي والباراغواي لاستضافة مونديال 2030

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد القائمون على ملف طلب التنظيم المشترك، بين الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، لبطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم ثقتهم في الحصول على دعم اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز مهاجمي برشلونة الإسباني ونجوم آخرين لهذا الملف.

الأوروغواي التي استضافت أول بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1930، أعلنت أنها تريد أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، بالاشتراك مع الأرجنتين والباراغواي.

بدأت الدول الثلاثة تبحث تفاصيل الملف المشترك لاستضافة هذه البطولة.

وتم عقد مؤتمر صحفي في بوينس أيرس للحديث عن فحوي الاجتماع شاركت فيه الأرجنتين والأوروغواي، وكان من المقرر مشاركة مسؤولي الباراغواي لكن تعذرت مشاركتهم بسبب تأخر الرحلة الجوية.

جدير بالذكر أن الدول الثلاثة أعلنت عزمها استضافة الدورة بعد زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، للأرجنتين.

من المقرر أن يشارك 48 منتخباً وطنياً في دورة 2030، وذلك بناء على الخطة التي وضعها الاتحاد الدولي.