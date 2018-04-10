أوكلاهوما سيتي ثاندر يبلغ نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

استضاف ميامي هيت فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

ميامي كان الفريق الأفضل في الشوط الأول فقد سارع إلى التقدم بـ 27 نقطة مقابل 21.

كانت الكفة متقاربة في الشوط الثاني وتبادل دوين ويد وبول جورج وجستين وينسلو تسجيل الرميات للفريقين، ورغم جهود أوكلاهوما حافظ ميامي على تقدمه حتى نهاية الشوط بـ 52 نقطة مقابل 49.

وانتزع أوكلاهوما سيتي زمام المبادرة في الشوط الرابع فقد تقدم للمرة الأولى في المباراة إثر رمية من كوري برووار، وتوالت بعد ذلك الرميات من عدد من لاعبيه وبينهم بول جورج الذي سجل 27 نقطة و راسيل ويستبروك الذي سجل 23 نقطة ليقودا الفريق للفوز بالمبارة بـ 115 نقطة مقابل 93 نقطة لميامي هيت.

الفوز ساعد أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضمان بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.