باير ليفركوزن يدخل مربع الكبار في الدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كان لايبزيج على دراية بأن النصر أو التعادل سيساعده على الصعود إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني عندما استضاف فريق باير ليفركوزن، وهو فريق طمح بدوره إلى نصر للصعود إلى المركز الذي سيؤهل صاحبه الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا.

بدأ لايبزيج المباراة بشكل جيد، وتقدم في الدقيقة 17 بهدف من مارسيل سابيتزر.

وانتظر ليفركوزن الزائر إلى آخر دقيقة في الشوط الأول، ليدرك التعادل بهدف من كاي هافيرتز.

وفي الشوط الثاني، حسم ليفركوزن المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها جوليان براندت وباناجيوتيس ريتسوس وكيفن فولاند في الدقائق 51 و56 و69 .

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف شالكه صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لايبزج عند 46 نقطة وتراجع إلى المركز السادس.