روما يسعى لمصالحة الجماهير أمام برشلونة في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيكون لدى روما الإيطالي ما يسعى لتحقيقه في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعبه أمام برشلونة الإسباني، رغم هزيمته الثقيلة 1 - 4 ذهاباً.

ولكن الفريق الإيطالي سيكون بحاجة إلى الدفاع عن كبريائه في مباراة الثلاثاء، ومصالحة الجماهير، خاصة بعدما مني بالهزيمة صفر - 2 أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي السبت الماضي، بعد مباراة كان روما هو الأفضل فيها.

ويسعى روما إلى استخدام جماهيره المتحفزة الثلاثاء، لتكون سلاحه الرئيسي في مواجهة برشلونة، بموقعة رد الاعتبار التي تأتي في أحلك فترة لروما، خلال هذا الموسم العصيب للفريق.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط أمام انتر ميلان، قبل آخر سبع مراحل من المسابقة.