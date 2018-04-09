مانشستر سيتي يتطلع لقلب الطاولة على ليفربول في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يجب على مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يقدم مباراة مثالية الثلاثاء، أمام ليفربول، في إياب دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا إذا أراد تعويض خسارته بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وأصبح مانشستر سيتي، بسبب نتيجة مباراة الذهاب، مجبراً على تحقيق عودة بطولية، إذا أراد العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإنجليزي، ولكنه يدخل إلى مواجهته مع ليفربول بعد تجرعه لهزيمتين متتاليتين: الأولى التي كانت على ملعب انفيلد، معقل ليفربول، والثانية على ملعبه يوم السبت الماضي أمام مانشستر يونايتد "3 - 2" بعد أن كان متقدماً 2 - صفر.

وكان فوز مانشستر سيتي على جاره اللدود، يعني حسمه للقب الدوري الإنجليزي.

ولكن ورغم ذلك، تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، هي الهوس الأكبر بالنسبة لمانشستر سيتي خلال الأعوام الأخيرة.