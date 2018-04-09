العراق يستضيف أول مباراة كرة قدم رسمية منذ عقدين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تعود أجواء التشجيع إلى العراق الثلاثاء، من بوابة ملعب كربلاء جنوب بغداد، الذي يستقبل المباراة الدولية الرسمية الأولى منذ نحو عقدين من الزمن، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح للبلاد باستضافة المباريات الرسمية.

ويستضيف نادي الزوراء بطل الدوري العراقي، نظيره اللبناني العهد المتوج حديثاً بلقب دوري بلاده، في إطار منافسات الدور الأول لكأس الاتحاد الآسيوي.

وستشكل المباراة فرصة للعراقيين لتشجيع أنديتهم على ملاعبهم.

وأجاز الاتحاد الدولي للعراق في مارس الماضي، باستضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء، وأربيل في خطوة انتظرها العراقيون منذ فترة.

وكان الفيفا قد خفف العام الماضي من الحظر المفروض بشكل شبه متواصل منذ تسعينيات القرن الماضي على استضافة المباريات الرسمية في العراق، مجيزاً إقامة المباريات الودية على ملاعب المدن الثلاث، ورفض الفيفا في الوقت الراهن طلب إقامة مباريات ودية في بغداد.