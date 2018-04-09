الإيطالي كابيلو يعتزل عالم تدريب كرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:





أعلن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أنه قرر اعتزال التدريب ليغلق الباب بذلك أمام احتمالات تلقيه أي عرض لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد رحيل كابيلو البالغ من العمر 71 عاماً في نهاية مارس عن تدريب جيانجسو سونينج المنافس بدوري السوبر الصيني، وقد أشار إلى أنه سيركز على عمله بالبرامج التلفزيونية.

وقال كابيلو "لدي بالفعل خبرة بمنتخبات إنجلترا وروسيا.. كنت أريد تدريب أحد الأندية وقد كان جيانجسو المحطة الأخيرة في عملي التدريبي.. فعلت كل ما أردته.. سعيد للغاية بما قدمته والآن أستمتع بعملي كمعلق تلفزيوني، ففي هذا المجال تحقق الفوز دائماً".

وبدأ كابيلو مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي ميلان عام 1982 وبعدها تولى تدريب الفريق الأول لثلاث فترات، وقاده لخمسة ألقاب محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 1994.

وتولى كابيلو أيضا تدريب ريال مدريد الإسباني وروما ويوفنتوس قبل أن يدرب منتخبي إنجلترا وروسيا.

وفي أواخر مارس الماضي، استقال من تدريب جيانجسو الصيني، الذي كان قد تعاقد معه في يونيو 2017.