الاتحاد الياباني لكرة القدم يقيل المدرب خليلودزيتش

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الاثنين، عن إقالة البوسني وحيد خليلودزيتش من منصب المدير الفني للمنتخب الأول قبل شهرين من مونديال روسيا.

وقال كوزو تاشيما رئيس اتحاد الكرة الياباني أن اكيرا نيشينو المدير التقني لاتحاد الكرة والذي سبق له تدريب جامبا اوساكا وأندية أخرى، سيتولى منصب المدير الفني للساموراي.

وتولى خليلودزيتش تدريب منتخب الساموراي في مارس 2015 وقاد الفريق لبلوغ كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.

وأرجع تاشيما السبب في إقالة خليلودزيتش إلى نقص الثقة وتراجع القدرة على التواصل في منتخب الساموراي، حيث تراجعت نتائج الفريق خلال المباريات الودية الأخيرة حيث تعادل مع مالي 1 /1 وخسر أمام أوكرانيا 1 /2.

وأكد تاشيما أن قرار الإقالة استند إلى "عملية تقييم شاملة".

وأشار تاشيما إلى أن خليلودزيتش شعر بالاندهاش لدى إبلاغه السبت في باريس بقرار الإقالة، ويستهل منتخب اليابان مشواره في المونديال بمواجهة كولومبيا في 19 يونيو المقبل.