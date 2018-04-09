نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة، الإثنين، بعد قيادة بلاده للمربع الذهبي في كأس ديفيز.

واقتنص نادال صدارة التصنيف العالمي الأسبوع الماضي على حساب النجم السويسري روجيه فيدرر الذي خسر في الدور الثاني من بطولة ميامي.

ويمتلك نادال 8770 نقطة في المركز الأول مقابل 8670 نقطة لفيدرر في المركز الثاني ويحل الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4985 نقطة.

واعتلى نادال، الحائز على 16 لقباً في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، قمة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته والأولى منذ فبراير الماضي.

وحل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة يليه البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الخامس برصيد 4635 نقطة ثم الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز السادس برصيد 4470 نقطة يليه النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3665 نقطة ثم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3390 نقطة يليه الأميركي جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3125 نقطة وأخيراً البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3110 نقاط.