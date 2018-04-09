بورتو يضيق الخناق على المتصدر بنفيكا في الدوري البرتغالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد الهزيمة المباغتة الأسبوع الماضي على يد بيلينينسيش، أمل فريق بورتو العودة إلى طريق الانتصارات ومطاردة متصدر دوري البرتغال الممتاز لكرة القدم، بنفيكا، عندما استضاف فريق أفيس.

هاجم بورتو بشراسة منذ صافرة البداية وفي الدقيقة 7 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالحه بعد اعتداء المدافع الأرجنتيني، فرناندو تيسوني، على ريكاردو بيريرا، في المنطقة، واستغل البرتغالي، أليكس نيكولاو تيليس، ضربة الجزاء ليحرز هدف السبق لبورتو، وضاعف أوتافيو في الدقيقة العاشرة تفوق بورتو.

وجاءت فرصة أفيس الوحيدة في الوقت المستقطع بتسديدة قوية من حمدو الهوني غير أن كرته اصطدمت بالقائم.

انتهى اللقاء بانتصار بورتو بهدفين دون مقابل، وبذلك النصر حافظ الفريق على مركزه الثاني في قائمة الدوري بـ 73 نقطة، بفارق نقطة خلف بنفيكا، المتصدر، وتوقف رصيد أفيس عند 25 نقطة في المركز الـ 15، بفارق الأهداف أمام موريرينسي.