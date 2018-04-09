فيلادلفيا سيفينتي يحقق فوزه الـ 14 على التوالي في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، فريق دالاس مافريكس على ملعب ويلز فارغو سينتر في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

بدأ صاحب الأرض المباراة على أفضل وجه، واستعان برميات من داريو ساريتش ورفاقه ليتقدم بنهاية الشوط بـ 28 نقطة مقابل 20 نقطة.

وكان فيلادلفيا الأفضل طيلة الشوط الثاني، ورغم جهود ماكسميليان كليبر لفريق دالاس في الشوط فقد توالت الرميات لفيلادلفيا من روبرت كوفينغتون وبين سيمونز، ليتقدم الفريق بنهاية الشوط بـ 61 نقطة مقابل 48.

واستعاد فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز هجماته القوية في الشوط الرابع ومضى ليفوز بالمبارة بـ 109 نقاط مقابل 97 نقطة لفريق دالاس مافريكس.