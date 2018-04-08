تشيلسي يفقد فرصة دخول مربع الكبار في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



سقط تشيلسي بفخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه ويستهام يونايتد، 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



بادر سيزار أزبيليكويتا بالتسجيل لمصلحة تشيلسيـ في الدقيقة الـ 36، وتعادل خافيير هيرنانديز لويستهام في الدقيقة الـ 73.



ظل تشيلسي في المركز الخامس بترتيب المسابقة، برصيد 57 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



في المقابل، ارتفع رصيد ويستهام إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، لينجح في تجنب الخسارة للمباراة الثانية على التوالي.