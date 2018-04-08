ريال مدريد يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام أتلتيكو بالدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أضاع ريال مدريد فرصة فوز مستحق، كان في متناوله، بعدما اكتفى بالتعادل 1 - 1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات المرحلة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

بتلك النتيجة، قدم الفريقان هدية ثمينة لبرشلونة "المتصدر"، الذي بات بحاجة للحصول على عشر نقاط فقط، في مبارياته السبع المتبقية بالمسابقة، لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في العام الماضي، لمصلحة الفريق الملكي، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

ظل أتلتيكو في المركز الثاني بترتيب البطولة، برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثالث، الذي أهدر فرصة تشديد الخناق على جاره اللدود، للانقضاض على وصافة المسابقة.

وكان الريال الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، والتي كانت كفيلة بخروج فريقهم فائزاً بعدد وافر من الأهداف، كما صادف لاعبوه سوء حظ بالغ، بعدما وقفت العارضة بالمرصاد أمام أكثر من تسديدة للفريق الملكي.

بادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل للريال في الدقيقة 53، مسجلاً هدفه الثالث والعشرين في البطولة هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة، بفارق ستة أهداف خلف غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

لم يهنأ الريال بتقدمه طويلاً، بعدما أدرك الفرنسي أنطوان جريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 57، محرزاً هدفه الثامن عشر في النسخة الحالية للبطولة.