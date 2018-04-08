أرسنال ينعش آماله باللعب بالدوري الأوروبي الموسم المقبل

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق نادي أرسنال فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه المثير، 3–2، على ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

بادر شين لونج بالتسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض أرسنال ويسجل هدفين عبر نجميه بيير إيميريك أوباميانج وداني ويلبك في الدقيقتين 28 و38، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أدرك تشارلي أوستن التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 73، لكن داني ويلبك واصل تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث لأرسنال، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليواصل مطاردة تشيلسي، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، وذلك عقب تلاشي آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.