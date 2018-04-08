نادي اتحاد كلباء ينظم مهرجان كرة اليد للبراعم

الشارقة 24:

نظم نادي اتحاد كلباء، المهرجان الختامي لاتحاد كرة اليد للبراعم (أ) وسط مشاركة فعالة من 13 فريقاً وهم نادي كلباء والجزيرة والعين وشباب الأهلي دبي والوصل ودبا الحصن وبني ياس والشارقة (أ) والشارقة (ب) وخورفكان والوحدة والنصر والإمارات، قسمت هذه الفرق إلى 3 مجموعات.

وقام مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بتكريم جميع الفرق المشاركة في المهرجان إلى جانب مدرسة عبد الله بن أبي وقاص، كما تم اختيار نادي الوحدة كفريق مثالي للمهرجان حسب معايير المهرجان الموضوعة من قبل اتحاد كرة اليد للبراعم.

وصاحبت المهرجان عدة فعاليات مثل الملعب الصابوني وملعب كرة القدم وشد الحبل وألعاب للأطفال، وحضر المهرجان عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وسيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد الغيلي أمين السر العام، ومحمد شامس مشرف الألعاب الجماعية، وعبد الكريم ميراك عضو مجلس الإدارة، وناصر الحمادي ومحمد الحوسني أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد للبراعم، كما شرف المهرجان لاعب فريق الشباب السابق ومنتخب الإمارات سعيد مطر فيروز الذي تم تكريمه من قبل مجلس إدارة النادي.

وفي ختام المهرجان تقدم عيسى خلفان الذباحي بالشكر لاتحاد كرة اليد للبراعم لما يقومون به من نهضة كبيرة تجاه لعبة كرة اليد في دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً لهم التوفيق كما شكر أيضاً محمد شامس مشرف الألعاب الجماعية وجميع من ساهم في إنجاح هذا المهرجان.