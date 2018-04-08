هاتريك جديد لميسي يعزز صدارة برشلونة للدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

اقترب نادي برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ليغانيس،3-1، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري.

وعلى إستاد "كامب نو"، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

وفي الشوط الثاني، أسفرت انتفاضة ليغانيس عن هدف حفظ ماء الوجه للفريق، والذي سجله نبيل الزهر في الدقيقة 68، ليكون الهدف الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

ولكن ميسي سجل هدفه الثالث "هاتريك" في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تماماً، ويرفع رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وتقدم برشلونة بهذا الفوز، خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.