يوفنتوس يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

قبض يوفنتوس بقوة على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل فوزه الكبير على ملعب مضيفه بينفينتو، 4-2، في المرحلة الـ31 من المسابقة.

افتتح ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 16، ولكن المهاجم المالي شيخ دياباتي رد بهدف لبينفينتو في الدقيقة 24، ثم سجل ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، من ضربة جزاء.

وسجل شيخ دياباتي الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 51، ولكن ديبالا نال لقب هاتريك وأعاد يوفنتوس للمقدمة عبر تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 74، وتبعه البرازيلي دوجلاس كوستا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82.

ورفع يوفنتوس رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 81 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي الأحد مع ضيفه كييفو فيرونا.