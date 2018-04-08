مانشستر يونايتد يؤجل أفراح السيتي بلقب البريميرليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل :

عاد مانشستر يونايتد من بعيد، وتغلب على جاره مانشستر سيتي 3-2، في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليؤجل يونايتد تتويج جاره بلقب المسابقة حتى إشعار آخر.

ولقن مانشستر يونايتد مضيفه درساً قاسياً على إستاد "الاتحاد" بمدينة مانشستر، وحرمه من حسم لقب المسابقة، قبل المباريات الست الأخيرة لكليهما، وليحرم يونايتد جاره ومنافسه العنيد من رقم قياسي مثير، فيما يتعلق بعدد المباريات المتبقية لأي فريق، بعد حسم لقب المسابقة.

ويدين مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بالفضل في هذا الفوز الثمين، إلى لاعبيه التشيلي أليكسيس سانشيز، والفرنسي بول بوجبا، حيث صنع الأول هدفين، وشارك في صنع هدف آخر، فيما سجل بوجبا اثنين من الأهداف الثلاثة للفريق في الشوط الثاني.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما فينسان كومباني، والألماني إلكاي جيوندوجان في الدقيقتين 25 و30.

وفي الشوط الثاني، رد يونايتد بثلاثة أهداف متتالية، سجلها بوجبا في الدقيقتين 53 و55، والمدافع كريس سمولينج في الدقيقة 69، ليؤجل حسم اللقب حتى إشعار آخر.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني مقلصاً الفارق إلى 13 نقطة مع مانشستر سيتي المتصدر.