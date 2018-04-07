بايرن يتوّج بلقب البوندسليغا للمرة السادسة على التوالي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

حسم نادي بايرن ميونيخ، لقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي، والسابعة والعشرين في تاريخه.

جاء تتويج بايرن باللقب، بعد فوزه على مضيفه أوغسبورغ، 4-1، في المرحلة الـ29 من المسابقة، وقبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة، حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932-1933 قبل تطبيق نظام البوندسليغا في عام 1963، ولكن منذ تطبيق نظام البوندسليغا حصد اللقب 27 مرة.

وينفرد بايرن بصدارة البوندسليغا، برصيد 72 نقطة، بفارق عشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكه، الذي يلتقي مع مضيفه هامبورغ، في وقت لاحق السبت، ليحسم الفريق اللقب بصرف النظر عن نتائجه، ونتائج منافسيه في آخر خمس مراحل من الموسم.