التعادل السلبي سيد الموقف بديربي "ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون

الشارقة 24 - أسعد خليل:



سيطر التعادل السلبي على لقاء القمة الذي جمع ليفربول وغريمه إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"، في المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعرقل إيفرتون انطلاقة ليفربول في المسابقة، وحرمه من انتزاع المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، ومواصلة المطاردة مع مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفاً على جاره مانشستر سيتي في مباراة أخرى السبت بنفس المرحلة.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، علماً بأنه حصد السبت النقطة السابعة له فقط، من 18 نقطة متاحة في آخر ست مباريات خاضها الفريق.



وفي المقابل، رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد، بعدما حقق الفريق السبت، التعادل العاشر له بالمسابقة هذا الموسم.