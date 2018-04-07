ريال مدريد لن يقف بممر شرفي لبرشلونة إذا حسم اللقب بالجولة الـ 36

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بأن فريقه لن يقف في ممر شرفي لبرشلونة، إذا كان قد حسم لقب الدوري في الجولة الـ 36 من البطولة، عندما يستضيف الملكي في "كلاسيكو الأرض" على ملعب كامب نو، مؤكداً أنه اتخذ هذا القرار، بعدما لم يفعل برشلونة هذا الأمر للميرينغي، عقب تتويجه بكأس العالم للأندية.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في "ديربي" العاصمة الإسبانية في الجولة الـ 31 من الليغا: "لن نقف في ممر شرفي... نركز فقط في مباراة غد ونفكر في النقاط الثلاث فحسب".



وبعدما تكرر سؤاله حول الممر الشرفي، قال زيدان بشكل حاسم: "إلى متى ستواصلون سؤالي، والإجابة واضحة للغاية، ليس علي أن أتحدث مجدداً عن هذا الموضوع".