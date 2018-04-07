نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوقف 18 لاعباً

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أعلن برونو دي كارفاليو، رئيس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إيقاف 18 لاعباً بعد انتقادات وجهها لهم في بيان مشترك، ووصفهم بأنهم "أطفال مدللون".



وتضم قائمة اللاعبين الموقوفين، قائد الفريق روي باتريسيو وويليام كارفاليو، وباتاجليا ودومبيا ،وفابيو كونتراو، إضافة إلى 13 لاعباً آخرين.



ونشر اللاعبون بياناً مشتركاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون فيه عن "استيائهم" من رئيس النادي، بعدما هاجمهم عقب هزيمة الفريق الخميس، من أتليتكو مدريد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



واعتبر اللاعبون أنهم كانوا مشتتين، وأن ما فعله برونو، الذي اتهمهم بارتكاب "أخطاء جسيمة"، هو "غياب للدعم" من شخص "يجب أن يكون قائداً لهم".



ورد برونو دي كارفاليو على بيان اللاعبين، برسالة نشرها عبر حسابه الخاص على فيس بوك أكد فيها، أن هؤلاء اللاعبين "تم إيقافهم في الحال وسوف يخضعون للعقوبات من قبل النادي"، مضيفاً أنه "فاض به الكيل من تصرفات هؤلاء اللاعبين المدللين الذين لا يحترمون أحداً، وعلى سبيل المثال مشجعي الفريق".