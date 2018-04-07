"فيفا" يكشف عن تصميم تذاكر مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم في روسيا، والذي ينطلق في 14 يونيو المقبل .

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء وتتميز بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018، وتاريخ المباراة، وموعد فتح أبواب الإستاد، وتوقيت المباراة.

ويمكن لحامل التذكرة، أن يشاهد في الأسفل قليلاً اسم الفريقين المتنافسين في المباراة، واسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية "الروبل"، فضلاً عن صورة للكرة التي ستلعب بها المواجهة "زابيفاكا".

كما تشمل التذكرة على مستوى المدرج، ورقم المقعد المخصص لحاملها، بينما يوجد في الجزء السفلي منها تذكير بضرورة إظهار بطاقة هوية المشجعين لدخول الملعب.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها، وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلاً عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.