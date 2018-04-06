منح إسبانيا التعادل أمام ألمانيا

نادال يحقق رقماً قياسياً في كأس ديفيس للتنس

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 8:58 م
  • نادال أثناء اللقاء
    نادال أثناء اللقاء
استعاد رافاييل نادال بريقه، وحقق فوزاً سهلاً على الألماني فيليب كولشرايبر، في دور الثمانية بكأس ديفيس للتنس، وبثلاث مجموعات دون رد، ليدرك التعادل لمنتخب إسبانيا أمام ألمانيا.
الشارقة 24 - أسعد خليل: 
 
حقق الإسباني رافاييل نادال فوزاً مهماً على الألماني فيليب كولشرايبر، ضمن الدور ربع النهائي لكأس ديفيس للتنس.
 
وفاز نادال بالمباراة بنتيجة 6-2 و6-2 و6-3، لتصبح النتيجة بين الفريق الإسباني ونظيره الألماني 1-1 في اليوم الأول من هذا الدور.
 
وكانت هذه أول مباراة لنادال، منذ انسحابه من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في الفخذ.
 
ولكن الفائز بـ16 من بطولات الجائزة الكبرى "جراند سلام"، لم يظهر أي علامات من التراجع في مستواه، ليكسر الرقم القياسي الذي استمر طويلاً، في منافسات الفردي بكأس ديفيس، حيث حقق 23 انتصاراً، والذي يعود لـ 2005.