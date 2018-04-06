نادال يحقق رقماً قياسياً في كأس ديفيس للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق الإسباني رافاييل نادال فوزاً مهماً على الألماني فيليب كولشرايبر، ضمن الدور ربع النهائي لكأس ديفيس للتنس.

وفاز نادال بالمباراة بنتيجة 6-2 و6-2 و6-3، لتصبح النتيجة بين الفريق الإسباني ونظيره الألماني 1-1 في اليوم الأول من هذا الدور.

وكانت هذه أول مباراة لنادال، منذ انسحابه من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن الفائز بـ16 من بطولات الجائزة الكبرى "جراند سلام"، لم يظهر أي علامات من التراجع في مستواه، ليكسر الرقم القياسي الذي استمر طويلاً، في منافسات الفردي بكأس ديفيس، حيث حقق 23 انتصاراً، والذي يعود لـ 2005.