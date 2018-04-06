الدوري الألماني يبقي على إقامة 5 مباريات أيام الإثنين

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تواصل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إقامة المباريات، أيام الإثنين من كل أسبوع، حتى نهاية عقد الرعاية الحالي في 2021، رغم الاحتجاجات الكبيرة من الجماهير.

ووافق 18 نادياً بالإجماع في اجتماع عقد يوم الجمعة، على مواصلة العمل بهذه الخطة، التي بدأت تعطي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي المزيد من الراحة، ولتفادي إقامة مباريات عديدة، يوم الأحد، من أجل حماية قطاع الهواة.

ووافقت الأندية أيضاً، على عدم إضافة مباريات أيام الإثنين بعد 2021.

وانتقدت الجماهير إقامة المباريات أيام الإثنين، اعتباراً من الموسم الحالي، وقالوا إن المباريات التي تقام في نهاية الأسبوع، مقسمة بشكل أكبر، وإن مباريات أيام الإثنين صعبة على جماهير الفرق التي تلعب خارج أراضيها.

وظل ما يقرب من 25 ألف متفرج، بعيدين في مدينة دورتموند في فبراير الماضي، احتجاجاً على إقامة مباراة فريقهم أمام أوغسبورغ، يوم الإثنين.