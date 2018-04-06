من بوابة "يونايتد"

مانشستر سيتي يتطلع لحسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 6:13 م
  • جانب من تدريبات مانشستر سيتي
    جانب من تدريبات مانشستر سيتي
سيتمكن مانشستر سيتي من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت قياسي، السبت، عندما يلاقي غريمه مانشستر يونايتد في ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 33.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
يأمل مانشستر سيتي في نسيان خيبة السقوط الأوروبي أمام ليفربول، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تفوق على جاره مانشستر يونايتد السبت، بقمة مباريات الجولة الـ 33. 
 
وتأتي قمة مانشستر بعد الهزيمة القاسية لسيتي على ملعب ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
 
ولكن مع كون مباراة الديربي على الأبواب، فلا يوجد وقت للبكاء على "اللبن المسكوب".
 
ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن يونايتد الوصيف، ويدرك صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين مدى حلاوة التتويج بلقب المسابقة، بمواجهة يونايتد على ملعب الاتحاد.
 
وأكد دي بروين: "بالتأكيد إذا لم نحسم الأمر فلدينا العديد من الفرص الأخرى لتحقيق ذلك".
 
ويتنافس يونايتد مع ليفربول وتوتنهام على مركز الوصيف، وبالتالي فإنه يسعى للفوز وتأجيل احتفالات سيتي بأي ثمن.