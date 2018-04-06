مانشستر سيتي يتطلع لحسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يأمل مانشستر سيتي في نسيان خيبة السقوط الأوروبي أمام ليفربول، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تفوق على جاره مانشستر يونايتد السبت، بقمة مباريات الجولة الـ 33.

وتأتي قمة مانشستر بعد الهزيمة القاسية لسيتي على ملعب ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ولكن مع كون مباراة الديربي على الأبواب، فلا يوجد وقت للبكاء على "اللبن المسكوب".

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن يونايتد الوصيف، ويدرك صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين مدى حلاوة التتويج بلقب المسابقة، بمواجهة يونايتد على ملعب الاتحاد.

وأكد دي بروين: "بالتأكيد إذا لم نحسم الأمر فلدينا العديد من الفرص الأخرى لتحقيق ذلك".

ويتنافس يونايتد مع ليفربول وتوتنهام على مركز الوصيف، وبالتالي فإنه يسعى للفوز وتأجيل احتفالات سيتي بأي ثمن.