سانتوس البرازيلي يتصدر المجموعة الـ 6 ببطولة ليبرتادوريس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فريق إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني، فريق سانتوس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، في بطولة كأس ليبرتادوريس.

الدقيقة الـ 19 أعلنت افتتاح التسجيل، للفريق البرازيلي عن طريق اللاعب ارثور غوميز، وهذا هو الهدف الأول للاعب غوميز في بطولة كاس ليبرتادوريس .

وأتيحت فرصتان جيدتان لفريق إستوديانتس باللقاء في الدقيقة الـ 81، لكن حارس سانتوس فيندرلي تصدى لرأسية خوان قيرني اوتيرو، ومحاولة خوان بواتيستا كاسيني .

بعدها تألق الحارس فيندرلي مرة أخرىـ في الدقيقة الثامنة والثمانينـ عندما تصدى لمحاولة ماريانو بافوني، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز سانتوس ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بصدارة المجموعة السادسة .