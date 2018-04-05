بايرن ميونخ على بعد خطوة من "اللقب السادس"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يأمل بايرن ميونخ أن يتوج بلقبه السادس على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، في حال فوزه على أوجسبورج في المباراة التي ستجمعهما بالجولة 29 من المسابقة.

وكان بإمكان بايرن ميونخ أن يتوج باللقب في الجولتين الماضيتين معتمداً على تعثر منافسيه، ولكن هذا لم يحدث.

ويدرك بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي من حيث عدد الفوز بلقب الدوري، أن الفوز على أوجسبورج سيمنحه تقدماً على أقرب منافسيه لا يمكن الوصول إليه مع تبقي خمس جولات بعد مباراة هذه الجولة.

وسوف يكون لقب الفوز بالدوري الألماني هو الرابع ليوب هاينكس البالغ من العمر 72 عاماً كمدرب، الذي فاز أيضاً بأربعة ألقاب للدوري كلاعب مع بوروسيا مونشنجلادباخ.