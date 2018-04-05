"الفيفا" يزور ليبيا لبحث إمكانية رفع الحظر عن المباريات الدولية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يزور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليبيا لدرس إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على البلاد بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وكان الاتحاد الدولي فرض حظراً على المباريات الدولية في ليبيا منذ عام 2011، وفي ظل الحظر، تعين على الأندية الليبية خوض مبارياتها القارية في دول مجاورة وتحديداً تونس.

والتقى الوفد الذي ترأسه مدير الاتحادات الأعضاء وتطوير أفريقيا والكاريبي، فيرون موسينغو أومبا، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، كما تابع مباريات في الدوري المحلي في ملعب طرابلس وزار أكاديمية لكرة القدم في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية.