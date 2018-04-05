أتلتيكو باراناينسي يقترب من ثمن نهائي كأس البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف أتلتيكو باراناينسي فريق ساو باولو على استاد أرينا دا بايكسادا بمدينة كوريتيبا، في لقاء ذهاب الدور الرابع لكأس البرازيل لكرة القدم.

أحرز صاحب الأرض هدف السبق في الدقيقة 23، إذ سدد بابلو كرة قوية صدها أحد مدافعي ساو باولو، لكنها ارتدت إلى بابول الذي لدغها هذه المرة في الشباك مسجلاً باكورة أتلتيكو باراناينسي.

وضاعف صاحب الأرض تفوقه في الدقيقة 61 بعد ركنية حولها باولو أندري بثقة في الشباك.

طمأن اللاعب، تريليز أندري، مخاوف ساو باولو عندما سجل هدفاً له في الدقيقة 64، ليقلص تفوق صاحب الأرض إلى هدف وحيد.

وعجز ساو باولو بعد ذلك عن إدراك التعادل، لينتهي اللقاء بانتصار أتلتيكو باراناينسي بهدفين مقابل هدف، وسيحاول الفريق المحافظة على هذا التقدم عند حلوله ضيفاً على ساو باولو في 19 إبريل الجاري في مباراة الإياب.