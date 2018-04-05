فيلادلفيا يحقق فوزاً سهلاً على ديترويت في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف ديترويت بيستونز فريق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز على ملعب ليتل كايزرس أرينا في ديترويت بولاية ميتشيغان، في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ صاحب الأرض فريق ديترويت المباراة بشكل جيد وكان متقدماً في الشوط الأول، قبل أن ينتزع فيلادلفيا المقدمة في فترة متأخرة من الشوط بعد رميات محكمة من جاي جاي ريديك وريتشون هولمز، ليتقدم بنهاية الشوط بـ 36 نقطة مقابل 28.

وأحكم فيلادلفيا قبضته على الفعاليات حتى صافرة النهاية، واستعان بـ 25 نقطة من جاي جاي ريديك، ليفوز بالمباراة بـ 115 نقطة مقابل 108 نقاط لصاحب الأرض ديترويت بيستونز، الذي تصدر قائمة مسجلي النقاط له اللاعب، أنتوني توليفر، بـ 25 نقطة.