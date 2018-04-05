برشلونة يقسو على روما ويقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

دك برشلونة الإسباني، شباك ضيفه روما، بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي وكونستانتينوس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمى الفريق الإيطالي، في الدقيقتين 38 و55، وأضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وقلص البوسني إيدين دزيكو الفارق بتسجيله هدفاً لروما في الدقيقة 80، لكن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أضاف الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 41.

ويكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، الثلاثاء المقبل، لانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة، التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، بات يتعين على روما الفوز 3/صفر على الأقل، من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.