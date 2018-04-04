أتلتيكو يصطدم بطموحات سبورتينغ لشبونة في "الدوري الأوروبي"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يواصل أتلتيكو مدريد حملته من أجل الفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الثالثة خلال تسع سنوات عندما يستضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي في العاصمة الإسبانية الخميس.

المرة الوحيدة التي جمعت الفريقين من قبل كانت في دور الـ 16 في نفس البطولة في موسم 2009- 2010 حيث تعادل الفريقان دون أهداف في إسبانيا و2- 2 في البرتغال ليتأهل أتلتيكو بفارق الأهداف في أرض الخصم ويمضي ليتوج بلقب أوروبي للمرة الأولى.

وقد يستعيد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قلبي الدفاع سيمي فرساليكو وخوانفران توريس في مباراة الغد أمام سبورتينغ لشبونة بعدما استأنف اللاعبان تدريباتهما بشكل طبيعي مع الفريق بعد التعافي من الإصابة.

ولكن الشكوك تحيط بمشاركة اللاعب الأورجوياني خوسيه خيمينيز الذي يعاني من إصابة في كاحل القدم اليسرى.