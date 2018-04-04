الفيفا يختبر قوانين جديدة من بينها منح المدربين بطاقات صفراء

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الاتحاد يختبر 3 قوانين جديدة من بينها منح المدربين بطاقات صفراء في بطولات الشباب.

وذكر بوبان في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الأسبوعية، أن المدربين يحصلون على البطاقة الحمراء مباشرة ويطردون، في حالة ارتكاب أي مخالفة، وهو أمر ليس مثالياً.

وقال بوبان "طبقاً للقوانين المعمول بها حتى الآن، يطرد المدرب الذي يرتكب مخالفة، ليواصل متابعة المباراة من المدرجات، أما البطاقة الصفراء فتشكل تنبيها للمدرب بأن عليه السيطرة على أعصابه، وإلا سيطرد."

ويتعلق القانون الثاني المحتمل، بالسماح لحراس المرمى بإطلاق الكرة لزملائهم داخل منطقة الجزاء، بينما يتعلق القانون الثالث بالسماح لأي لاعب يجرى تبديله، بالخروج من المستطيل الأخضر من أي نقطة.