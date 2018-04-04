زيدان: هدف رونالدو في يوفنتوس رائع ولكن هدفي بمرمى ليفركوزن أجمل

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، هدفا رائعا بضربة خلفية مزدوجة، مما جعل زيدان يعقد مقارنة بين هذا الهدف وهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، في مرمى باير ليفركوزن الألماني.

وقال المدرب الفرنسي ساخراً: "يمكن مقارنة الهدفين ببعضهما البعض ولكن هدفي هو الأجمل، يمكننا أن نقول إن هذا الهدف أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم ولكن هدفي كان أجمل".

واستطرد زيدان قائلاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الذي أقيم على ملعب يوفنتوس: "أشعر ببعض الغيرة لأنهم الآن سيتحدثون أكثر عن هذا الهدف، ولكنه الأخير ولهذا فهو أكثر قيمة".