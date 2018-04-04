هيوستن يقسو على واشنطن ويزاردز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف هيوستن روكيتس فريق واشنطن ويزاردز على ملعب تويوتا سينتر في مباراة في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

هيوستن كان الفريق الأفضل في الشوط الأول تقدم مبكراً واستعان بـ 10 نقاط في الشوط من جيمس هاردين، ليتقدم بنهاية الشوط بـ 35 نقطة مقابل 24.

هيوستن حافظ على تقدمه إلى نهاية الشوط الثاني وكان رصيده عند نهاية الشوط 71 نقطة مقابل 49.

أحكم هيوستن قبضته على الفعاليات، فيما تبقى من المباراة واستعان بـ 38 نقطة من جيمس هاردين و21 نقطة من كلينت كابيلا، ليفوز بالمباراة بـ 120 نقطة مقابل 104 نقاط.