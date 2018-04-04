فيورنتينا يتخطى أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنعش فريق فيورنتينا آماله في اللعب في الساحات الأوروبية الموسم المقبل عقب فوزه على مضيفه أودينيزي 2 /صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم الفرنسي جوردان فيرتو بهدف لفيورنتينا من ضربة جزاء في الدقيقة 29، ثم أضاف الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 47 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الـ 13.

سامبدوريا يتغلب على أتلانتا



وعلى ملعب أتليتي أزوري دي إيطاليا، تقدم جيانلوكا كابراري بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 43، ثم تعادل رافائيل تولوي لأتلانتا في الدقيقة 67، ولكن قبل 6 دقائق من نهاية المباراة سجل دوفان زاباتا هدف الفوز لسامبدوريا.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام اتالانتا صاحب المركز الثامن.