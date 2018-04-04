بايرن ميونيخ يقترب من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



اقترب فريق بايرن ميونيخ الألماني، من التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، عبر الفوز على ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 بذهاب دور الثمانية للبطولة.



تقدم بابلو سارابيا بهدف لإشبيلية في الدقيقة الـ 32، ولكن بايرن تعادل بنيران صديقة، في الدقيقة 37 بتوقيع خيسوس نافاس، لاعب إشبيلية بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يتكفل الإسباني تياجو الكانتارا بهدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة الـ 68.



ولم يتقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، لكن بايرن نجح في وضع حد لعقدته أمام الأندية الإسبانية، إذ خرج في المواسم الأربعة الماضية من البطولة الأوروبية، على يد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.