الأهلي السعودي يتأهل رسمياً لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:



تأهل النادي الأهلي السعودي رسمياً، إلى دور الـ 16، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتغلبه على فريق تركتور سازي تبريز الإيراني 2 – صفر، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب ستاد طحنون بن محمد "القطارة" بنادي العين، في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.



وتقدم الأهلي بهدف سجله مهند عسيري في الدقيقة الـ 49، وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.



وأهدر مهدي كياني لاعب تركتور سازي تبريز، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 20.



ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام الجزيرة، الذي ضمن هو الآخر التأهل لدور الستة عشر بتغلبه على الغرافة 3-2، وتوقف رصيد تركتور سازي تبريز عند نقطتين بالمركز الرابع والأخير.