برشلونة يتطلع لتخطي عقبة روما في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يتطلع برشلونة إلى تحقيق صحوة يستعيد بها انتصاراته الكبيرة، عندما يستضيف روما الإيطالي، الأربعاء، بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.



وشكل تأخر برشلونة أمام إشبيلية بهدفين، قبل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، إنذاراً للفريق الكتالوني، كما يمثل في الوقت نفسه مؤشراً مزعجاً لروما الذي يترقب رد فعل قوي من منافسه الإسباني.



ويدخل برشلونة المباراة مطمئناً إلى اقترابه من لقب الدوري الإسباني، ومستعيداً ميسي، الذي غاب بداعي الإصابة أواخر الشهر الماضي، عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده ضد إيطاليا وإسبانيا، ثم عن بداية مباراة فريقه مع إشبيلية محلياً السبت، قبل أن يدفع به مدربه إرنستو فالفيردي بالشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 .



وغاب ميسي عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة، خمس مرات هذا الموسم، بالدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، ففاز الفريق الكتالوني مرتين، وتعادل ثلاث مرات، آخرها كان ضد إشبيلية بعد نزوله.



وعلى غرار المنتخب الأرجنتيني، يعي برشلونة الحاجة الماسة إلى ميسي، وتشير التقارير إلى أنه سيخوض المواجهة مع روما حتى لو لم يستعد عافيته بشكل كلي من إصابته العضلية.