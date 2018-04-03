دهاء بيب غوارديولا أم تكتيك يورغن كلوب... من ينتصر؟

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة إنجليزية صرفة، تجمع بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، وستكون مباراة ذهاب ربع النهائي الأربعاء على ملعب "الحمر"، ذروة المواجهات بين مدربين يعرفان بعضهما البعض جيداً، إذ يتواجهان في إنجلترا، وقبلها في ألمانيا، عندما كان كلوب مدرباً لبوروسيا دورتموند، وغوارديولا مدرباً لبايرن ميونيخ.

والأهم في موقعة أنفيلد، ستكون المواجهة بين فلسفتين كرويتين، وفرصة لسيتي للثأر من ليفربول، الفريق الذي كبده خسارته الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويؤسس غوارديولا وكلوب، كل بأسلوبه، لفريق شاب يقدم كرة هجومية لافتة، ويبدو كلاهما قادراً على إثبات حضوره أوروبياً في السنوات المقبلة. وفي انتظار قيادة المدربين فريقيهما للألقاب القارية، لا يتوانى كل منهما عن إرسال إشارات الإطراء للآخر وإبداء الاحترام المتبادل.

لكن على أرض الملعب، يبدو التباين بين أسلوبي المدربين، فكلوب من أنصار الكرة السريعة والضغط العالي على الخصم، بينما يعتمد غوارديولا على أسلوب "تيكي تاكا" الذي تميز به مع برشلونة، والقائم على صناعة الهجمات بناء على تمريرات قصيرة متقنة ومتكررة، كمفتاح لبلوغ المرمى، فلمن ستكون الغلبة في النهاية؟!