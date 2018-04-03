الفيفا: بيع 1.7 مليون تذكرة لـ "مونديال روسيا"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، عن بيع نحو مليون و700 ألف تذكرة لمونديال روسيا بعد بيع حوالي 400 ألف تذكرة في المرحلة الأحدث من عملية بيع التذاكر التي انتهت اليوم.

وأوضح الفيفا أنه تم بيع 394 ألفاً و433 تذكرة بأسبقية الحجز خلال المرحلة التي بدأت في 13 مارس الماضي.

واستحوذ الروس على أغلب التذاكر بشراء 216 ألفاً و134 تذكرة، ثم حلت الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتأهل للمونديال في المركز الثاني بإجمالي 16 ألفاً و462 تذكرة ثم الأرجنتين في المركز الثالث بإجمالي 15 ألفاً وست تذاكر، ثم كولومبيا في المركز الرابع بإجمالي 14 ألفاً و755 تذكرة ثم المكسيك في المركز الخامس بإجمالي 14 ألفاً و372 تذكرة.

وتنطلق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال في 18 أبريل الجاري بأسبقية الحجز.