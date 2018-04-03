سلمى الماجدي أول امرأة تدرب فرق الرجال في العالم العربي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

من قال بأن قيادة فرق كرة القدم حكر على الرجال، قاعدة كسرتها في عالمنا العربي، المدربة سلمى الماجدي، البالغة من العمر 27 عاماً، فهي، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي "فيفا"، أول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال في أفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال.

وبزيها الرياضي وحجابها الأسود اللون أيضاً، تقود الشابة السمراء تدريب النادي الأهلي بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي، حيث يطلق عليها اللاعبون لقب "الأخت المدربة".

وتقول الماجدي: "أصبحت مدربة، لأنه حتى الآن لا وجود لكرة القدم النسائية في السودان".

ومنذ سن المراهقة، وقعت ابنة رجل الشرطة المتقاعد في غرام اللعبة، ففي السادسة عشرة من عمرها، كانت تتابع شقيقها الأصغر خلال تدريبات مدرسة الكرة بنادي الهلال، وتأثرت بطريقة عمل المدرب، وراقبت بتمعن تقنياته وتحركاته وأماكن وضعه للعلامات أثناء الحصص التدريبية.

وأوضحت الماجدي وهي تراقب تدريبات لاعبيها في ظل طقس حار على الملعب في القضارف: "في نهاية كل حصة تدريبية كنت أتحدث معه حول التقنيات التي استخدمها في تدريب الأولاد، وعندما لاحظ شغفي بكرة القدم أعطاني فرصة للعمل معه".

وتولت الماجدي تدريب الفئات العمرية لنادي الهلال (دون 13 عاماً ودون 16 عاماً) في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الغربية للنيل.