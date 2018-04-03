المدرب هاينكس يؤكد رحيله عن بايرن ميونيخ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة أشبيلية الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "كيكر" أنه لم يفكر على الإطلاق في الاستمرار بتدريب بايرن ميونيخ لفترة أطول.

وكان هاينكس البالغ من العمر 72 عاماً، قد عاد من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن في سبتمبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي، ونجح بالفعل في تصحيح مسار الفريق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الألماني للموسم السادس على التوالي، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها تحت قيادة هاينكس في 2013 .