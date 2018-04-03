ريال مدريد ينهي استعداداته للقاء يوفنتوس في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ستكون الأنظار شاخصة، اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "اليانز ستاديوم" في تورينو الذي يحتضن الفصل الأول من المواجهة الساخنة بين العملاقين يوفنتوس الإيطالي الوصيف، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.لقاء الثلاثاء سوف يكون الأول بين الفريقين منذ انتصار ريال مدريد شهر يونيو الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف بلقائهما في نهائي هذه البطولة الأوروبية الذي جرى في كارديف عاصمة إقليم ويلز البريطاني.

رغم أنه لم تحدث أي تغييرات تذكر في صفوف الفريقين، فإن معاناة ريال مدريد في الدوري الإسباني ستجعل زين الدين زيدان أكثر حرصاً على عدم الاستهانة بالفريق الإيطالي.

مدريد يتخلف بـ 13 نقطة على خصمه اللدود برشلونة، الذي يتربع على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك رغم تحقيقه 10 انتصارات في آخر 11 مباراة يخوضها في كل البطولات.

يعود المهاجم المبدع، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق بعد إراحته في مباراة السبت ضد لاس بالماس، التي فاز بها ريال بثلاثة أهداف دون مقابل سجل اثنين منهم الويلزي، غاريث بيل.