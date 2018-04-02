بايرن ميونيخ يسعى لتخطي عقبة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



ينزل بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية، الذي حقق مفاجأة كبيرة، بإقصائه لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



واستعاد بايرن قوته وعافيته مع مدربه الجديد القديم يوب هاينكس، الذي يحلم بتكرار إنجاز 2013 حين قاده إلى الثلاثية.



ويتصدر الفريق البافاري الدوري المحلي بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه، فريق شالكه، قبل 6 مراحل من نهاية الدوري، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث سيواجه باير ليفركوزن في الـ 17 من أبريل.



وهي المرة الأولى أوروبياً التي سيتواجه فيها بايرن ميونيخ مع إشبيلية.



وفي المقابل، يدخل إشبيلية المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام ضيفه برشلونة 2-2 في الدوري، علماً بأنه تقدم بثنائية نظيفة حتى الدقيقتين الأخيرتين.